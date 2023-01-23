ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
23.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КГК ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ В КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ 115 ЗАЯВОК


14:08 23.01.2023

Комитет государственного контроля с 23 по 25 января 2023 года проводит горячую линию по вопросам соблюдении сроков и качества выполнения заявок граждан, направленных в контакт-центры 115 и интернет-портал «Моя республика 115.бел».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, граждане могут сообщить о фактах неудовлетворительной организации приема заявок по вопросам ЖКХ (к примеру, длительном ожидании ответа оператора), нарушениях установленного порядка и сроков, ненадлежащем качестве исполнения заявок (устранения претензий), необоснованном снятии их с контроля.

Кроме того, можно проинформировать о проблемных вопросах уборки территорий (в том числе придомовых и парковок), расчистки их от снега и наледи, обработки противогололедными средствами.

Обратиться на «горячую» линию можно с 9:00 до 13:00 по следующим номерам телефонов: (8-017) 328-48-23 и (8-017) 328-54-89.

Информация по этим вопросам также будет приниматься на короткий номер Комитета госконтроля 191.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2023
валюта курс
EUR 2.8494
USD 2.6308
RUB 3.8305
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8587 +0.009
USD 2.6278 -0.003
RUB 3.8291 -0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 23.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8220 2.8490
USD 2.6220 2.6340
RUB 2.8000 3.8400
подробнее

Конвертация в банках
на 23.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0700 1.0830
EUR/RUB 74.0000 100.0000
USD/RUB 68.4000 92.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте