|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КГК ПРОВЕДЕТ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ В КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ 115 ЗАЯВОК
14:08 23.01.2023
Комитет государственного контроля с 23 по 25 января 2023 года проводит горячую линию по вопросам соблюдении сроков и качества выполнения заявок граждан, направленных в контакт-центры 115 и интернет-портал «Моя республика 115.бел».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, граждане могут сообщить о фактах неудовлетворительной организации приема заявок по вопросам ЖКХ (к примеру, длительном ожидании ответа оператора), нарушениях установленного порядка и сроков, ненадлежащем качестве исполнения заявок (устранения претензий), необоснованном снятии их с контроля.
Кроме того, можно проинформировать о проблемных вопросах уборки территорий (в том числе придомовых и парковок), расчистки их от снега и наледи, обработки противогололедными средствами.
Обратиться на «горячую» линию можно с 9:00 до 13:00 по следующим номерам телефонов: (8-017) 328-48-23 и (8-017) 328-54-89.
Информация по этим вопросам также будет приниматься на короткий номер Комитета госконтроля 191.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 23.01.2023
Курсы в банках
на 23.01.2023
Конвертация в банках
на 23.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте