Комитет государственного контроля с 23 по 25 января 2023 года проводит горячую линию по вопросам соблюдении сроков и качества выполнения заявок граждан, направленных в контакт-центры 115 и интернет-портал «Моя республика 115.бел».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, граждане могут сообщить о фактах неудовлетворительной организации приема заявок по вопросам ЖКХ (к примеру, длительном ожидании ответа оператора), нарушениях установленного порядка и сроков, ненадлежащем качестве исполнения заявок (устранения претензий), необоснованном снятии их с контроля.

Кроме того, можно проинформировать о проблемных вопросах уборки территорий (в том числе придомовых и парковок), расчистки их от снега и наледи, обработки противогололедными средствами.

Обратиться на «горячую» линию можно с 9:00 до 13:00 по следующим номерам телефонов: (8-017) 328-48-23 и (8-017) 328-54-89.

Информация по этим вопросам также будет приниматься на короткий номер Комитета госконтроля 191.