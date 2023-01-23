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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПРЕДСТАВИЛ СРАЗУ ДВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТА НА ВЫСТАВКЕ «БЕЛАРУСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ»
13:59 23.01.2023
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» представило на выставке «Беларусь интеллектуальная» разработки в сфере IT.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в их числе интеллектуальная система мониторинга и прогнозной аналитики для карьерных самосвалов IMS, а также виртуальная мастерская.
Интеллектуальная система мониторинга и прогнозной аналитики IMS позволяет контролировать техническое состояние самосвалов, оценивать эффективность их работы и обнаруживать нарушения при эксплуатации. IMS значительно повышает эффективность деятельности горнодобывающих предприятий за счет снижения эксплуатационных затрат.
Еще один инновационный продукт, созданный сотрудниками БЕЛАЗа - виртуальная мастерская. Это VR-пространство для профессионального обучения специалистов, обслуживающих карьерные самосвалы БЕЛАЗ. Виртуальное пространство мастерской максимально приближено к реальности: в нем можно детально изучить карьерный самосвал, а также научиться применять необходимые инструменты и гаражное оборудование для его ремонта.
Благодаря виртуальной мастерской специалисты сервисных центров и студенты ВУЗов могут досконально изучить работу деталей и узлов карьерного самосвала без использования дорогостоящего оборудования, а впоследствии качественно и безопасно выполнять работы уже в реальных условиях эксплуатации.
Ожидается, что внедрение IT-решений позволит нам и дальше наращивать продажи, осваивать новые рынки и увеличивать прибыль.
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