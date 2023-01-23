ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» представило на выставке «Беларусь интеллектуальная» разработки в сфере IT.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в их числе интеллектуальная система мониторинга и прогнозной аналитики для карьерных самосвалов IMS, а также виртуальная мастерская.

Интеллектуальная система мониторинга и прогнозной аналитики IMS позволяет контролировать техническое состояние самосвалов, оценивать эффективность их работы и обнаруживать нарушения при эксплуатации. IMS значительно повышает эффективность деятельности горнодобывающих предприятий за счет снижения эксплуатационных затрат.

Еще один инновационный продукт, созданный сотрудниками БЕЛАЗа - виртуальная мастерская. Это VR-пространство для профессионального обучения специалистов, обслуживающих карьерные самосвалы БЕЛАЗ. Виртуальное пространство мастерской максимально приближено к реальности: в нем можно детально изучить карьерный самосвал, а также научиться применять необходимые инструменты и гаражное оборудование для его ремонта.

Благодаря виртуальной мастерской специалисты сервисных центров и студенты ВУЗов могут досконально изучить работу деталей и узлов карьерного самосвала без использования дорогостоящего оборудования, а впоследствии качественно и безопасно выполнять работы уже в реальных условиях эксплуатации.

Ожидается, что внедрение IT-решений позволит нам и дальше наращивать продажи, осваивать новые рынки и увеличивать прибыль.