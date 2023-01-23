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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ПРОГНОЗИРУЕТ ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ СОКРАЩЕНИЯ ВВП БЕЛАРУСИ ВЕСНОЙ
13:39 23.01.2023
В ближайшие месяцы темпы сокращения ВВП Беларуси могут остаться вблизи декабрьского значения и начнут замедляться весной. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
«ВВП Беларуси сократился на 4,7% по итогам 2022 г. Отдельно в декабре сокращение составило около 4,9% г/г после снижения на 4,7% г/г в ноябре. Внутренний спрос сохранялся сдержанным, так как объем розничной торговли уменьшился в декабре на 6,7% г/г, а инвестиции в основной капитал — на 18,4% г/г. В ближайшие месяцы темпы сокращения ВВП Беларуси могут остаться вблизи декабрьского значения и начнут замедляться весной, а к лету ВВП может перейти к росту при отсутствии новых шоков», - говорится в сообщении ЕАБР.
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