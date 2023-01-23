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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО УТВЕРДИЛ РЕШЕНИЯ НА ОХРАНУ ГОСГРАНИЦЫ В 2023 ГОДУ


13:14 23.01.2023

Лукашенко утвердил решения на охрану государственной границы органами пограничной службы в 2023 году, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, в этом году их подписано два - на охрану госграницы пограничниками на земле и ПВО - в небе.

Основные усилия в охране границы в этом году будут сосредоточены на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности, подчеркнули в Госпогранкомитете.

В числе основных задач здесь назвали также повышение боевой готовности органов погранслужбы путем совершенствования боевой подготовки и обеспечения подразделений, а также наращивания боевых возможностей маневренных групп, развитие потенциала ведомства по выявлению внешних угроз пограничной безопасности, совершенствование инфраструктуры государственной границы, включающее возведение новых рубежей охраны и оснащение их самыми современными техническими средствами на наиболее опасных участках.
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