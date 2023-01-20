Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Гродно, которому инкриминированы хищение имущества путем модификации компьютерной информации и мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, обвиняемый вступил в ранее созданную организованную группу, в которой выполнял заранее отведенную ему роль. Члены данной ОПГ под видом так называемых call-центров представлялись сотрудниками банков либо правоохранительных органов и убеждали граждан сообщить им данные для доступа к их личным счетам.

Ряд потерпевших, желая выполнить платежные операции через интернет-банкинг, самостоятельно перешел по фишинговым ссылкам.

В ходе предварительного расследования установлено 307 потерпевших от действий членов данного преступного сообщества.

Названным способом у граждан похищено свыше 800 тыс. рублей, совершено покушение на хищение не менее 17 тыс. рублей.

Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия обвиняемого обосновано квалифицированы по ч.4 ст.212 и ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Минску.

Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель прокурора города Минска при направлении дела в суд оставил без изменения.