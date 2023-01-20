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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОКУРАТУРА МИНСКА НАПРАВИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В СУД О ХИЩЕНИИ СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ КАРТ
12:45 23.01.2023
Прокуратура города Минска направила в суд уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Гродно, которому инкриминированы хищение имущества путем модификации компьютерной информации и мошенничество в особо крупном размере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, обвиняемый вступил в ранее созданную организованную группу, в которой выполнял заранее отведенную ему роль. Члены данной ОПГ под видом так называемых call-центров представлялись сотрудниками банков либо правоохранительных органов и убеждали граждан сообщить им данные для доступа к их личным счетам.
Ряд потерпевших, желая выполнить платежные операции через интернет-банкинг, самостоятельно перешел по фишинговым ссылкам.
В ходе предварительного расследования установлено 307 потерпевших от действий членов данного преступного сообщества.
Названным способом у граждан похищено свыше 800 тыс. рублей, совершено покушение на хищение не менее 17 тыс. рублей.
Изучение материалов уголовного дела показало, что предварительное расследование по нему проведено всесторонне, полно и объективно. Противоправные действия обвиняемого обосновано квалифицированы по ч.4 ст.212 и ч.4 ст.209 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Беларуси по Минску.
Избранную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель прокурора города Минска при направлении дела в суд оставил без изменения.
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