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ЭКОНОМИКА РБ
В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД ПОСТУПИЛО ПОЧТИ 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ
12:26 23.01.2023
В бюджет Витебской области за 2022 год поступило 2590,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 587,6 млн рублей, в местный – 2003,3 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 1043,7 млн рублей, или 40,3%, по подоходному налогу – 768,9 млн рублей, или 29,7%, по налогу на прибыль – 276,1 млн рублей, или 10,7%.
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