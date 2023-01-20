В бюджет Витебской области за 2022 год поступило 2590,9 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 587,6 млн рублей, в местный – 2003,3 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 1043,7 млн рублей, или 40,3%, по подоходному налогу – 768,9 млн рублей, или 29,7%, по налогу на прибыль – 276,1 млн рублей, или 10,7%.