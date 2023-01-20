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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРОВЕРКЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛАРУСИ
12:13 23.01.2023
В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал 20 января Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Согласно информации, межведомственной рабочей группе поручено провести проверку эффективности функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению. В ее состав включены медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом.
При необходимости к работе группы будут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, иных государственных органов и организаций, а также другие лица, обладающие соответствующей квалификацией и практическим опытом.
Рабочая группа должна до 31 марта текущего года представить Лукашенко первый доклад о результатах проверки и предложения по решению выявленных проблемных вопросов.
Руководителям республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, иных государственных органов и организаций поручено оказывать содействие межведомственной рабочей группе и представлять необходимые материалы и информацию.
Лукашенко анонсировал создание соответствующей рабочей группы еще 5 декабря, принимая с докладом руководство Министерства здравоохранения. Тогда он акцентировал внимание на необходимости обеспечения качественным и доступным лечением всех граждан страны.
"В ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы", - сказал Лукашенко.
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