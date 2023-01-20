В Беларуси создана межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения. Соответствующее распоряжение подписал 20 января Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, межведомственной рабочей группе поручено провести проверку эффективности функционирования системы здравоохранения в части оказания медицинской помощи населению. В ее состав включены медики, обладающие необходимой квалификацией и достаточным практическим опытом.

При необходимости к работе группы будут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, иных государственных органов и организаций, а также другие лица, обладающие соответствующей квалификацией и практическим опытом.

Рабочая группа должна до 31 марта текущего года представить Лукашенко первый доклад о результатах проверки и предложения по решению выявленных проблемных вопросов.

Руководителям республиканских органов государственного управления, облисполкомов, Минского горисполкома, иных государственных органов и организаций поручено оказывать содействие межведомственной рабочей группе и представлять необходимые материалы и информацию.

Лукашенко анонсировал создание соответствующей рабочей группы еще 5 декабря, принимая с докладом руководство Министерства здравоохранения. Тогда он акцентировал внимание на необходимости обеспечения качественным и доступным лечением всех граждан страны.

"В ближайшее время мною будет создана мобильная группа абсолютно независимых от вас людей, специалистов, которые проверят и систему здравоохранения, и выборочно неожиданно проверят больницы", - сказал Лукашенко.