Белоруснефть вошла в топ лидеров цифровой экономики.

Как пишет портал neft.by, победу в республиканском конкурсе «Лидеры цифровой экономики-2022» компании принесла разработка в сфере строительства.

Диплома победителя I степени в номинации «Компания года» в области цифровизации процессов и цифровой трансформации производственной деятельности удостоена интерактивная система управления строительством, которая позволяет управлять стройкой из любой точки мира и уже используется на объектах компании.

Система, не имеющая аналогов в стране, разработана группой управления проектами УКС центрального аппарата Белоруснефти на базе программного продукта без привлечения IT-специалистов.

Систему успешно применили при строительстве магистрального нефтепровода «Гомель-Горки», где Белоруснефть выступала генподрядчиком.

К слову, программный продукт используется не только на объектах Белоруснефти. Контракты на применение интерактивной системы заключены с предприятиями концерна «Белнефтехим» – ОАО «Гомельтранснефть Дружба», «Нафтан».