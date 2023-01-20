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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУСНЕФТЬ ВОШЛА В ТОП ЛИДЕРОВ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
11:53 23.01.2023
Белоруснефть вошла в топ лидеров цифровой экономики.
Как пишет портал neft.by, победу в республиканском конкурсе «Лидеры цифровой экономики-2022» компании принесла разработка в сфере строительства.
Диплома победителя I степени в номинации «Компания года» в области цифровизации процессов и цифровой трансформации производственной деятельности удостоена интерактивная система управления строительством, которая позволяет управлять стройкой из любой точки мира и уже используется на объектах компании.
Система, не имеющая аналогов в стране, разработана группой управления проектами УКС центрального аппарата Белоруснефти на базе программного продукта без привлечения IT-специалистов.
Систему успешно применили при строительстве магистрального нефтепровода «Гомель-Горки», где Белоруснефть выступала генподрядчиком.
К слову, программный продукт используется не только на объектах Белоруснефти. Контракты на применение интерактивной системы заключены с предприятиями концерна «Белнефтехим» – ОАО «Гомельтранснефть Дружба», «Нафтан».
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