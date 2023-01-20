ЭКОНОМИКА РБ

ВРП МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УПАЛ НА 9%

11:27 23.01.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минской области за 2022 год в текущих ценах составил 35 868,1млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах ВРП упал на 9% к уровню 2021 года.