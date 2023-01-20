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ЭКОНОМИКА РБ
НА ОКТЯБРЬСКОМ МОЛОЧНОМ ЗАВОДЕ ПЛАНИРУЮТ ВЫПУСКАТЬ СУХОЕ МОРОЖЕНОЕ
11:09 23.01.2023
Сухое мороженое планируют выпускать на Октябрьском заводе сухого обезжиренного молока. Об этом сообщает Telegram-канал «Гомельщина официально».
«Любимое многими лакомство в ближайшем будущем будут готовить на сухой молочной смеси, произведенной в Гомельской области», - поделился идеей гендиректор Рогачевского молочноконсервного комбината Виталий Строгий.
Он уверен, этот проект успешно реализуют на филиале предприятия – Октябрьском молочном заводе.
Продукция будет востребована не только в Беларуси, но и за рубежом.
«Ведь речь идет о сухой молочной смеси для молочного мороженого с пониженным содержанием сахара, в составе которой сухое обезжиренное молоко до 60%. А значит, продукт будет не только вкусным, но и безопасным для фигуры», - рассказал Виталий Строгий.
По энергетическим ценностям смесь отличается более высоким, чем готовое молочное мороженое, содержанием белка и более низким - сахарозы. Калорийность в восстановленной смеси в 2,5 раза ниже, чем в готовом мороженом в стаканчике - 100 ккал против 250.
«Главная же задача проекта, чтобы в основе рецептуры была продукция собственного производства», - подытожил гендиректор.
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