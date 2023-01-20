В 2022 году в хозяйствах всех категорий Минской области (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 398,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,1% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6 578,8 млн рублей, или в сопоставимых ценах 103,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 516,8 тыс. тонн, молока – 2 056,4 тыс. тонн, яиц – 1 172,5 млн. штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2 227,1 тыс. тонн, картофеля – 1 070,2 тыс. тонн, овощей – 860,6 тыс. тонн, сахарной свеклы – 1 314,6 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 97,7% областного объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 98,6%, яиц – 88,7%, зерна – 96%, картофеля – 16,5% и овощей – 6,4%.