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ЭКОНОМИКА РБ
МНС РАЗЪЯСНИЛО РАЗНИЦУ МЕЖДУ РЕПЕТИТОРСТВОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
10:24 23.01.2023
Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило разницу между репетиторством и образовательной деятельности.
В частности, ведомство обращает внимание, что физлица не вправе заниматься образовательной деятельностью без регистрации юрлица.
«… отношения между репетитором и лицом, которому репетитор оказывает услуги, регулируются гражданским законодательством и сводятся исключительно к консультативным услугам, а не к процессу обучения. … в отношении репетиторства, осуществляемого в онлайн- или оффлайн-режимах, физическое лицо вправе применить налог на профессиональный доход», - говорится в комментарии.
В нем также отмечается, что возможность применения физическим лицом налога на профессиональный доход в отношении услуг по обучению, предоставляемых в рамках образовательной деятельности, включая обучающие курсы, в том числе услуг, оказываемых в онлайн-режиме, не предусмотрена.
В рамках образовательной деятельности, включая реализацию образовательных программ обучающих курсов, а также совершенствования возможностей и способностей личности, «происходит процесс обучения, а не предоставление консультативных услуг».
«Образовательную деятельность могут осуществлять только субъекты хозяйствования – организации и индивидуальные предприниматели», - отмечет МНС.
Так, к обучению в рамках образовательной деятельности, по которой налог на профессиональный доход не применяется, можно отнести как обучение, так и курсы по иностранным языкам, рисованию, парикмахерскому искусству, программированию, вокалу, игре на музыкальных инструментах, физическому воспитанию и (или) подготовке, а также иные виды непосредственного обучения.
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