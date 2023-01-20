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ЭКОНОМИКА РБ


МНС РАЗЪЯСНИЛО РАЗНИЦУ МЕЖДУ РЕПЕТИТОРСТВОМ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ


10:24 23.01.2023

Министерство по налогам и сборам Беларуси разъяснило разницу между репетиторством и образовательной деятельности.

В частности, ведомство обращает внимание, что физлица не вправе заниматься образовательной деятельностью без регистрации юрлица.

«… отношения между репетитором и лицом, которому репетитор оказывает услуги, регулируются гражданским законодательством и сводятся исключительно к консультативным услугам, а не к процессу обучения. … в отношении репетиторства, осуществляемого в онлайн- или оффлайн-режимах, физическое лицо вправе применить налог на профессиональный доход», - говорится в комментарии.

В нем также отмечается, что возможность применения физическим лицом налога на профессиональный доход в отношении услуг по обучению, предоставляемых в рамках образовательной деятельности, включая обучающие курсы, в том числе услуг, оказываемых в онлайн-режиме, не предусмотрена.

В рамках образовательной деятельности, включая реализацию образовательных программ обучающих курсов, а также совершенствования возможностей и способностей личности, «происходит процесс обучения, а не предоставление консультативных услуг».

«Образовательную деятельность могут осуществлять только субъекты хозяйствования – организации и индивидуальные предприниматели», - отмечет МНС.

Так, к обучению в рамках образовательной деятельности, по которой налог на профессиональный доход не применяется, можно отнести как обучение, так и курсы по иностранным языкам, рисованию, парикмахерскому искусству, программированию, вокалу, игре на музыкальных инструментах, физическому воспитанию и (или) подготовке, а также иные виды непосредственного обучения.
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