Очередная ЭЗС для электромобилей Evika! установлена в Минске около сервисного центра «Белтелекома» (ул. Искалиева, 12/1).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», это однопостовая станция мощностью 22 кВт, обеспечивающая полную зарядку батареи переменным током за 4-8 часов. Станция расположена в спальном районе города для комфорта водителей электромобилей.

Чтобы воспользоваться зарядкой, необходимо установить мобильное приложение ISKRA, которое доступно для скачивания в App Store и в Google play. Используя приложение можно узнать технические параметры сессии, следить за ходом зарядки, просмотреть историю сессий, а также найти ближайшую зарядную станцию на карте и проложить к ней маршрут.

На сегодня Белтелекомом установлено уже 10 зарядных станций Evika!. Больше всего электрозаправок в данный момент работает в Минске – 8. Есть также в Пинске и Солигорске.

Белтелеком планирует масштабировать сеть ЭЗС по всей стране. Новые зарядные комплексы будут появляться в Минске, Бресте, Солигорске и других городах.