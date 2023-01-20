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ЭКОНОМИКА РБ
ОЧЕРЕДНАЯ ЭЗС ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ EVIKA! УСТАНОВЛЕНА В МИНСКЕ
09:36 23.01.2023
Очередная ЭЗС для электромобилей Evika! установлена в Минске около сервисного центра «Белтелекома» (ул. Искалиева, 12/1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе РУП «Белтелеком», это однопостовая станция мощностью 22 кВт, обеспечивающая полную зарядку батареи переменным током за 4-8 часов. Станция расположена в спальном районе города для комфорта водителей электромобилей.
Чтобы воспользоваться зарядкой, необходимо установить мобильное приложение ISKRA, которое доступно для скачивания в App Store и в Google play. Используя приложение можно узнать технические параметры сессии, следить за ходом зарядки, просмотреть историю сессий, а также найти ближайшую зарядную станцию на карте и проложить к ней маршрут.
На сегодня Белтелекомом установлено уже 10 зарядных станций Evika!. Больше всего электрозаправок в данный момент работает в Минске – 8. Есть также в Пинске и Солигорске.
Белтелеком планирует масштабировать сеть ЭЗС по всей стране. Новые зарядные комплексы будут появляться в Минске, Бресте, Солигорске и других городах.
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