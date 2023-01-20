Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) представил информационные системы и передовые разработки технопарков на выставке "Беларусь интеллектуальная", которая начала работу в Минске на базе Национального выставочного центра "БелЭкспо".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, посетители раздела "Коммерциализация разработок" имели возможность проследить весь жизненный цикл инноваций: от рождения передовых научных разработок до их трансфера в реальный сектор экономики и социальную сферу.

Раздел включал в себя экспозиции организаций, подведомственных ГКНТ, которые представляют ряд информационных систем. Наряду с этим демонстрировались передовые разработки отдельных резидентов научно-технологических парков Беларуси.

Среди наиболее интересных ­– информационный комплекс телемедицинской диагностики "Осмотр+". Он позволяет провести оценку состояния человека, определить факт приема наркотических и других средств. При необходимости для расширения функционала к нему может быть подключено дополнительное медицинское оборудование. Комплекс уже применяется на унитарном предприятии "МИНГАЗ".

Еще одна интересная разработка - арка дезинфекции с пандусами. Она помогает заблаговременно распознать симптомы вирусных заболеваний в местах большого скопления людей (аэропорты, вокзалы, административные здания, промышленные предприятия, торговые центры, кафе, бары, рестораны и т.д.) и, как следствие, не допустить дальнейшее распространение болезни. В настоящее время арка используется в двух медучреждениях Беларуси, бизнес-центрах "Великий камень" и "Титан", на Гродненской овощной фабрике.

Также демонстрировался образец тренажера для имитации ходьбы "ШАГ", предназначенный для реабилитации пациентов с тяжелыми заболеваниями нижних конечностей. Тренажеры используется в медучреждениях Беларуси.

Помимо натурных образцов, резидентами технопарков были представлены мультимедийные презентации по разработке программного обеспечения: "Цифровой двойник сельскохозяйственного предприятия" и "Цифровое животноводство"; технология анализа медицинских изображений с использованием искусственного интеллекта в маммологии Faust veiw; программное обеспечение для управления робототехническими комплексами; онлайн система управления интеллектуальным коттеджным поселком (многоквартирными домами) и самоорганизующаяся распределённая сеть для передачи информации и управления объектами.

Финансовые инструменты поддержки инновационной деятельности представил Белорусский инновационный фонд.

Работал консультационный пункт по вопросам интеллектуальной собственности. Оказывались консультации по подготовке заявки на товарный знак, промышленный образец, демонстрировалсь работа АИС "Интернет-портал для электронной подачи заявок на объекты промышленной собственности". Посетители также могли принять участие в интерактивной викторине "Знаешь ли ты интеллектуальную собственность?". Участникам выдавались флаеры, предоставляющие скидку на обучение на курсах Национального центра интеллектуальной собственности.

Свои достижения и разработки презентовали ученые Национальной академии наук Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны. Всего на выставке демонстрировалось более 400 экспонатов.

Выставка научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" завершилась 22 января.