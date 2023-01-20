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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТАВИЛА 13,3%
09:07 23.01.2023
За январь-ноябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минской области (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 17,4%, рентабельность продаж – 13,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 13,3 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 14,8% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 13,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 2 млрд рублей, или 15,1% от общего объема кредиторской задолженности.
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