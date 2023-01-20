Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году увеличили экспорт в Российскую Федерацию в 1,5 раза. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.

Согласно информации, в 68 регионов страны-соседки экспортируются все виды выпускаемой предприятиями продукции. В прошлом году значительно вырос экспорт плитной продукции, мебели, бумаги и картона.

Беллесбумпром ведет активную работу по расширению географии поставок, в том числе в страны дальнего зарубежья. Экспорт осуществляется в 69 государств. Впервые продукция предприятий отправилась в Кувейт, Палестину, Кению, Тунис, Перу, Мексику, Эквадор.