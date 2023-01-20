|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ ЭКСПОРТ В РФ В 1,5 РАЗА
17:53 20.01.2023
Предприятия концерна «Беллесбумпром» в 2022 году увеличили экспорт в Российскую Федерацию в 1,5 раза. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.
Согласно информации, в 68 регионов страны-соседки экспортируются все виды выпускаемой предприятиями продукции. В прошлом году значительно вырос экспорт плитной продукции, мебели, бумаги и картона.
Беллесбумпром ведет активную работу по расширению географии поставок, в том числе в страны дальнего зарубежья. Экспорт осуществляется в 69 государств. Впервые продукция предприятий отправилась в Кувейт, Палестину, Кению, Тунис, Перу, Мексику, Эквадор.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2023
Курсы в банках
на 20.01.2023
Конвертация в банках
на 20.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте