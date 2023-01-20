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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ЗАДЕРЖАЛИ ДИРЕКТОРА СЛУЖБЫ ТАКСИ ЗА ЗАРПЛАТЫ В КОНВЕРТАХ И ДРОБЛЕНИЕ БИЗНЕСА
17:38 20.01.2023
Органы финансовых расследований Гомельской области выявили факт зарплаты «в конверте» и искусственного дробления бизнеса директором службы такси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, для уменьшения налоговых платежей в бюджет руководитель фирмы организовал искусственное дробление своего бизнеса путем разделения выручки от оказываемых услуг на подконтрольные ему компании, а также на индивидуальных предпринимателей, которыми были зарегистрированы его родственники.
Такие действия повлекли неуплату налогов на сумму свыше 400 тыс. рублей.
Кроме того, руководитель фирмы на протяжении двух лет получал от наемных таксистов наличную выручку (за 2 года ему передали не менее 1 млн. рублей), которую использовал на выплату зарплаты «в конверте» оформленным в штате предприятия водителям и личные цели.
В отношении директора фирмы возбуждены уголовные дела. Подозреваемый задержан.
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