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ЭКОНОМИКА РБ


СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В МИНСКЕ ЗА 2022 ГОД УСКОРИЛОСЬ ДО 8%


17:23 20.01.2023

В Минске розничный товарооборот в 2022 году составил 19 970,9 млн рублей, или 92% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота города Минска, в 2022 году составил 19 196 млн рублей, или 92,3% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Оптовый товарооборот в 2022 году составил 77 168,1 млн рублей, или 69,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 1934,7 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
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