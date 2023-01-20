|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СНИЖЕНИЕ РОЗНИЧНОГО ТОВАРООБОРОТА В МИНСКЕ ЗА 2022 ГОД УСКОРИЛОСЬ ДО 8%
17:23 20.01.2023
В Минске розничный товарооборот в 2022 году составил 19 970,9 млн рублей, или 92% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота города Минска, в 2022 году составил 19 196 млн рублей, или 92,3% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
Оптовый товарооборот в 2022 году составил 77 168,1 млн рублей, или 69,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 1934,7 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 20.01.2023
Курсы в банках
на 20.01.2023
Конвертация в банках
на 20.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте