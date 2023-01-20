В Минске розничный товарооборот в 2022 году составил 19 970,9 млн рублей, или 92% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 96,1% розничного товарооборота города Минска, в 2022 году составил 19 196 млн рублей, или 92,3% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

Оптовый товарооборот в 2022 году составил 77 168,1 млн рублей, или 69,5% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.

Товарооборот общественного питания в 2022 году составил 1934,7 млн рублей, или 101% в сопоставимых ценах к уровню 2021 года.