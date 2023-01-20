Правлением Белорусской нотариальной палаты установлены даты проведения в 2023 году республиканских акций по бесплатному консультированию граждан и представителей бизнеса нотариусами.

Как сообщает Национальный правовой портал, нотариусы окажут бесплатную правовую помощь в преддверии государственных праздников и иных памятных дат:

15 марта (ко Дню Конституции Республики Беларусь),

5 мая (ко Дню Победы),

30 июня (ко Дню Независимости Республики Беларусь),

15 сентября (ко Дню народного единства),

13 октября (ко Дню матери и Дню отца),

1 декабря (ко Дню юриста).

Прием в эти дни будет вестись в соответствии с установленным графиком работы нотариальных контор и нотариальных бюро.

Также планируется проведение региональных акций по бесплатному консультированию территориальными нотариальными палатами.

В рамках акций все заинтересованные смогут задать вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе по оформлению наследственных прав, составлению завещаний, брачных договоров, отчуждению недвижимости, совершению исполнительных надписей, удостоверению договоров отчуждения транспортных средств, предоставлению электронных документов для государственной регистрации юрлиц или ИП либо внесению изменений в устав (учредительный договор) нотариусом.

«Целью данных мероприятий является, прежде всего, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, повышение уровня правосознания, правовой культуры и грамотности населения», – отметили в Белорусской нотариальной палате.

Адреса нотариальных контор и нотариальных бюро, их контактные телефоны и актуальные графики работы можно найти здесь.