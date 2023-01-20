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ЭКОНОМИКА РБ


НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД В ПРИНУДИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАЛИ БОЛЕЕ 25,6 МЛН РУБЛЕЙ


16:16 20.01.2023

За 2022 год налоговыми органами Брестской области в принудительном порядке взыскано более 25,6 млн рублей, или 1,1% от поступивших в бюджет платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре областной инспекции МНС, со счетов плательщиков, несвоевременно рассчитывающихся с бюджетом, взыскано 4,07 млн рублей. При этом со счетов их дебиторов списано 21,38 млн рублей, изъято из касс 0,18 млн рублей наличных денежных средств.

Поступления от реализации имущества должников составили 0,03 млн рублей.
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