В 2022 году грузооборот транспортных организаций Минска составил 12,5 млрд тонно-километров, или 44,2% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за 2022 год составил 9145,7 млн пассажиро-километров, или 98,7% к 2021 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 614 млн человек, или 99,1% к уровню 2021 года.

Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы не представлена.