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ЭКОНОМИКА РБ
ГРУЗООБОРОТ ТРАНСПОРТА МИНСКА В 2022 ГОДУ УПАЛ НА 55,8%
15:59 20.01.2023
В 2022 году грузооборот транспортных организаций Минска составил 12,5 млрд тонно-километров, или 44,2% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, пассажирооборот за 2022 год составил 9145,7 млн пассажиро-километров, или 98,7% к 2021 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 614 млн человек, или 99,1% к уровню 2021 года.
Информация по грузоперевозкам транспортных организаций столицы не представлена.
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