Десять 220-тонных БЕЛАЗов в ближайшее время поступят в АО «Ковдорский ГОК» (Мурманская область).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», первые четыре самосвала уже прибыли на комбинат и находятся в стадии поэтапной сборки и предпусковых испытаний. До конца января все они будут запущены в эксплуатацию, а в течение первого полугодия будут собраны и выпущены на линию еще шесть машин.

По инвестиционному проекту обновления горной техники Ковдорский ГОК уже запустил десять 136-тонных самосвалов. Всего предстоит запустить в работу двадцать единиц новой техники.