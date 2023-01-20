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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТЬ 220-ТОННЫХ БЕЛАЗОВ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОСТУПЯТ НА КОВДОРСКИЙ ГОК
15:45 20.01.2023
Десять 220-тонных БЕЛАЗов в ближайшее время поступят в АО «Ковдорский ГОК» (Мурманская область).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», первые четыре самосвала уже прибыли на комбинат и находятся в стадии поэтапной сборки и предпусковых испытаний. До конца января все они будут запущены в эксплуатацию, а в течение первого полугодия будут собраны и выпущены на линию еще шесть машин.
По инвестиционному проекту обновления горной техники Ковдорский ГОК уже запустил десять 136-тонных самосвалов. Всего предстоит запустить в работу двадцать единиц новой техники.
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