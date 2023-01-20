В целях укомплектования органов пограничной службы современными образцами автомобильной техники отечественного производства в 2022 году в органы пограничной службы поставлено 20 единиц грузовых авто МЗКТ-500200 «Волат». Об этом сообщает Telegram-канал Госпогранкомитета.

«Автомобиль зарекомендовал себя с положительной стороны. Модернизированные образцы поступают в подразделения границы, а также в наш центр для подготовки и переподготовки водителей категории С», - рассказал начальник центра подготовки специалистов материально-технического обеспечения Группы материально-технического обеспечения подполковник Игорь Дедюля.

«Волат» предназначен для выполнения широкого спектра задач в условиях бездорожья и пересеченной местности. Он успешно прошел опытную эксплуатацию в условиях Мерлинского полигона, после чего в марте 2015 года принят на вооружение органов пограничной службы, заменив «ГАЗ-66» советского производства.

Грузовик способен перевозить до 21 человека. Работоспособен в температурном диапазоне от -40ºС до +50ºС.

Основными преимуществами МЗКТ-500200 «Волат» перед существующими аналогами являются: независимая пружинная подвеска, обеспечивающая высокую проходимость в заболоченных и труднодоступных местах;- значительный угол поперечной устойчивости; дизельный двигатель мощностью 215 лошадиных сил, позволяющий перевозить груз массой до 3 тонн; возможность блокировки межосевого и межколесных дифференциалов.

В настоящее время на укомплектовании органов пограничной службы находятся 40 единиц МЗКТ-500200.