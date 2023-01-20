Ученые БГУ работают над технологией получения рекомбинантных белков человека для применения их в клеточной терапии в борьбе с раком и аутоиммунными заболеваниями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, эта разработка станет прорывом в отечественной медицине и позволит заменить дорогостоящие импортные материалы для инновационной клеточной терапии и создания биомедицинских продуктов на основе дендритных клеток (ДК).

Сегодня в мировой медицине использование ДК является перспективным и обнадеживающим. Они участвуют в противоопухолевом иммунном ответе, помогают предотвратить образование метастаз и рецидивирование онкологических заболеваний. Клеточные продукты на основе ДК используют как дополнение к хирургическому лечению, лучевой и химиотерапии.

По мнению ученых, их систематическое применение в терапии позволит добиться максимального эффекта при лечении. Также клеточная терапия применяется при аутоиммунных заболеваниях, например, при дерматите, волчанке, псориазе, различных воспалительных процессах.

Сегодня отечественная медицина использует зарубежные рекомбинантные человеческие цитокины. Высокая стоимость, длительность поставки, риск плохих условий хранения, потеря биологической активности уменьшают возможность их использования. Белорусские биологи работают над импортозамещением компонентов для биомедицинских клеточных продуктов.

Проект выполняют сотрудники научно-исследовательской лаборатории биотехнологии биологического факультета БГУ под руководством заведующего Максима Потаповича. Биологи на данном этапе работают над технологиями получения трех рекомбинантных белков человека: ГМ-КСФ, ИЛ-4 и ФНО-α. Основными их свойствами является регуляция иммунных реакций, снижение воспалительного процесса и привлечение иммунных клеток.

«Мы уже имеем богатый опыт получения белков животных, идентичных природным. Мы выпускаем большую линейку ветеринарных препаратов на их основе. Поэтому отчасти биотехнологии и процессы отработаны. Сначала мы изучаем белок человека. Зная все о его свойствах и структуре, искусственно создаем идентичный ему, встраиваем в бактерию и используем ее для синтеза необходимого белка. Завершается процесс отделением, очисткой и определением активности субстанции. В итоге получаем чистый белок, на основе которого можно разрабатывать клеточные продукты. В дальнейшем его планируется использовать в Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси для создания клеточных продуктов на основе ДК», – отметил Максим Потапович.

Работа над технологией в БГУ выполняется в рамках государственного задания «Разработать технологию и освоить производство рекомбинантных цитокинов человека для получения биомедицинских клеточных продуктов на основе дендритных клеток». Завершить работу ученые вуза намерены в 2025 году.