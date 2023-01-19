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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ ИЗ МОНГОЛИИ АККРЕДИТОВАНА НА БУТБ


13:38 20.01.2023

В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) аккредитовалась первая компания из Монголии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, через биржу монгольское предприятие планирует поставлять в Беларусь продукцию горнодобывающей промышленности, включая плавиковый шпат и шлаки, применяемые в металлургической отрасли, а также закупать белорусские металлоизделия и товары сельскохозяйственной группы.

Интерес монгольского бизнеса к биржевой площадке не случаен. На БУТБ аккредитованы и участвуют в торгах все металлургические предприятия страны, а сумма сделок в секции металлопродукции за 2022 г. составила 2,2 млрд BYN.

В сегменте АПК ситуация аналогичная - на биржевых торгах представлен широчайший ассортимент продукции белорусских сельхозпредприятий, в том числе экспортеров молока, сливок и сливочного масла, которые особенно востребованы в Монголии.

Иными словами, на бирже сосредоточены крупнейшие потребители и производители товаров, торговлей которыми намерена заниматься монгольская компания. К тому же уровень риска в случае применения биржевой схемы продаж, как правило, значительно ниже, чем при работе по прямым контрактам, благодаря эффективной системе контроля исполнения обязательств. Поэтому использование биржевой торговой платформы как точки доступа на белорусский рынок более чем оправдано.

Следующим шагом в сотрудничестве БУТБ с монгольским предприятием будет предоставление ему статуса биржевого брокера. Это позволит выступать в качестве официального представителя БУТБ в Монголии и привлекать на белорусскую биржевую площадку новых импортеров и экспортеров.

С аккредитацией на БУТБ монгольской компании география биржевой торговли в очередной раз расширилась и сейчас охватывает 71 страну на четырех континентах.
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