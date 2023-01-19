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ЭКОНОМИКА РБ
В ГПО «БЕЛЭНЕРГО» ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ НАКОПЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
13:24 20.01.2023
В ГПО «Белэнерго» 17 января 2023 года состоялась презентация концепции внедрения систем накопления электроэнергии в Белорусской энергосистеме.
Разработку концепции по инициативе ГПО «Белэнерго» выполняли специалисты РУП «БЕЛТЭИ» с привлечением представителей других проектных организаций.
Как сообщает Telegram-канал ГПО «Белэнерго», в концепции определены перспективные направления внедрения систем накопления электрической энергии в Республике Беларусь, выполнена оценка срока их окупаемости в текущих экономических условиях, определены критериальные условия, при которых появляется экономическая целесообразность их внедрения по каждому из рассматриваемых направлений, а также определены мероприятий, реализация которых позволит ускорить внедрение данных систем.
Как показал выполненный анализ, в настоящее с учётом стоимости систем накопления электрической энергии их установка экономически целесообразна только на промышленных предприятиях с присоединенной мощностью 750 кВА и выше.
Скорость развития и внедрения систем накопления на тепловых электрических станциях, в системообразующей и распределительной электрической сети, на возобновляемых источниках энергии, а также на электрозарядных станций для электромобилей будет зависеть от скорости снижения стоимости систем накопления.
Для принятия решений о внедрении систем накопления электрической энергии на объектах Белорусской энергосистемы ГПО «Белэнерго» продолжит осуществлять мониторинг их стоимости.
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