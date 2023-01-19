ОАО «Минский тракторный завод» представит два беспилотника на выставке «Беларусь интеллектуальная».

Как сообщает Telegram-канал МТЗ, будут представлены BELARUS 3523i и КФУ-МТЗ-112. Первый создавался МТЗ совместно с учеными Объединенного института машиностроения НАН Беларуси, второй – при содействии Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского Федерального Университета и ООО «ТПК МТЗ-Татарстан».

Минский тракторный завод продолжит работать в направлении развития беспилотной техники совместно с белорусскими и российскими учеными.

«Сейчас наука создает для трактора технический интеллект. Электронная система управления позволит максимально эффективно использовать его для выполнения сельскохозяйственных работ в любое время суток. Кроме того, один оператор сможет сразу управлять парком автономной техники», - пояснил главный конструктор ОАО «МТЗ» Николай Зезетко.

Выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная пройдет откроется сегодня на базе Национального выставочного центра «БелЭкспо». Для посетителей свободный вход на выставку 21-22 января с 10.00 до 17.30.