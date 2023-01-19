Лукашенко сегодня во время посещения в Минске выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" осмотрел стенд, где представлены отечественные компьютеры производства "Горизонт".

Подобную технику уже поставили и на его рабочий стол вместо устройства известного западного бренда, рассказал он.

"Вы молодцы. Вы показали, что можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Он констатировал, что уже и на Западе понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Беларусью".

Лукашенко, имея в виду уровень локализации выпускаемых компьютеров, сказал: "Пока спасибо. Но 70% к концу года".

В целом он подчеркнул важность развития сферы искусственного интеллекта и микроэлектроники.

"Если мы хотим быть великими с точки зрения интеллекта - это будущее, основа", - сказал Лукашенко.