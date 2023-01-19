|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|20.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ ЛОКАЛИЗОВАТЬ ВЫПУСК ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОМПЬЮТЕРОВ К КОНЦУ ГОДА НА 70%
12:12 20.01.2023
Лукашенко сегодня во время посещения в Минске выставки научно-технических достижений "Беларусь интеллектуальная" осмотрел стенд, где представлены отечественные компьютеры производства "Горизонт".
Подобную технику уже поставили и на его рабочий стол вместо устройства известного западного бренда, рассказал он.
"Вы молодцы. Вы показали, что можем делать все. И как бы ни было сложно, мы это сделали", - подчеркнул Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он констатировал, что уже и на Западе понимают, что "надо прекращать заниматься дурью и сотрудничать с Беларусью".
Лукашенко, имея в виду уровень локализации выпускаемых компьютеров, сказал: "Пока спасибо. Но 70% к концу года".
В целом он подчеркнул важность развития сферы искусственного интеллекта и микроэлектроники.
"Если мы хотим быть великими с точки зрения интеллекта - это будущее, основа", - сказал Лукашенко.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 20.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2023
Курсы в банках
на 20.01.2023
Конвертация в банках
на 20.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте