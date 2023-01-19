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ЭКОНОМИКА РБ
УСЛОВИЯ РАБОТЫ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ В БЕЛАРУСИ СУЩЕСТВЕННО ИЗМЕНИЛИСЬ
12:03 20.01.2023
Департамент по санации и банкротству прокомментировал существенные изменения условий работы антикризисных управляющих.
Как сообщается на сайте Минэкономики, с 1 января 2023 года вступили в силу следующие изменения и дополнения Налогового кодекса, касающиеся деятельности антикризисных управляющих.
В статье 22 НК ликвидируемые организации, составляющие отчетность в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности, освобождены от обязанности представлять отчетность по установленным форматам в виде электронного документа.
В статье 88 НК отменен контроль соответствия рыночным ценам кредитов (займов), предоставленных организациям, включенным в перечень сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, либо в перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства), утверждаемые Советом Министров.
В статье 107 НК налоговым органам и их должностным лицам предоставлено право заключать мировое соглашение в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) на условиях отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств плательщика-должника.
В статье 228 НК освобождены от налога на недвижимость капитальные строения (здания, сооружения), их части организаций, признанных в соответствии с законодательством банкротами, в отношении которых открыто ликвидационное производство, по квартал, в котором внесена запись в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении организации из этого регистра.
В статье 239 и 244 НК освобождены от земельного налога земельные участки организаций, признанных в соответствии с законодательством банкротами, в отношении которых открыто ликвидационное производство, по квартал, в котором внесена запись в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об исключении организации из этого регистра. Таким организациям налоговая декларация (расчет) по земельному налогу налоговыми органами направляться не будет.
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