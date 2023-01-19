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ЭКОНОМИКА РБ
В МИНСКЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ ЗА 2022 ГОД УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 2%
11:57 20.01.2023
В 2022 году объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 26 484,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 8,4%, в обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 1,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 3,6%.
При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 5,5%.
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