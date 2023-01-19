В 2022 году объем промышленного производства в Минске в текущих ценах составил 26 484,5 млн рублей, или в сопоставимых ценах 102% к уровню 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 8,4%, в обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 1,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 3,6%.

При этом в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство сократилось на 5,5%.