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ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕГПРОМ» В РОССИЮ ВЫРОС НА ТРЕТЬ В 2022 ГОДУ
11:16 20.01.2023
В 2022 году экспорт концерна «Беллегпром» в Российскую Федерацию вырос на треть. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.
Согласно информации, продукция экспортируется в 72 региона России. В 2022 году увеличился объем поставок в 57 регионов, в том числе в дальние - Алтайский край, Мурманскую область, Республику Коми, Иркутскую и Омскую область.
Впервые появились товары белорусского легпрома в Калмыкии и Республике Тыва.
Ключевые позиции экспорта - чулочно-носочные и корсетные изделия, ткани, пряжа, трикотаж и готовая одежда, обувь, ковры.
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