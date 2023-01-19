В 2022 году экспорт концерна «Беллегпром» в Российскую Федерацию вырос на треть. Об этом сообщает Telegram-канал концерна.

Согласно информации, продукция экспортируется в 72 региона России. В 2022 году увеличился объем поставок в 57 регионов, в том числе в дальние - Алтайский край, Мурманскую область, Республику Коми, Иркутскую и Омскую область.

Впервые появились товары белорусского легпрома в Калмыкии и Республике Тыва.

Ключевые позиции экспорта - чулочно-носочные и корсетные изделия, ткани, пряжа, трикотаж и готовая одежда, обувь, ковры.