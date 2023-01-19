В январе нужно выплавить 180 тысяч тонн стали. Прокатные цеха загружены, над загрузкой метизного производства продолжается работа специалистов. Об этом коллективу копрового цеха рассказал генеральный директор БМЗ.

Подводя итоги 2022 года, Дмитрий Корчик отметил, что предприятие сработало с прибылью. Было выплавлено более 2 млн тонн стали.

«Программа развития БМЗ должна предусматривать производство новых видов продукции. И дальнейшую диверсификацию рынков сбыта. Ведь если не развиваться, то можно безнадежно отстать», - сказал он.

Генеральный директор отметил, что деловые отношения БМЗ поддерживает со всеми партнерами, подтверждаются сертификаты соответствия продукции.

Как сообщает Telegram-канал холдинга «Белорусская металлургическая компания», шла речь и о повышении заработной платы. Это возможно уже в первом квартале 2023 года. Для этого нужна эффективная командная работа.