ЭКОНОМИКА РБ

СНИЖЕНИЕ ВРП МИНСКА В 2022 ГОДУ УСКОРИЛОСЬ ДО 6,2%

10:21 20.01.2023 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Минска за 2022 год в текущих ценах составил 58,9 млрд рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в сопоставимых ценах ВРП Минска снизился на 6,2% к уровню 2021 года.