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ЭКОНОМИКА РБ
БРЕСТСКАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ НЕ ДОПЛАТИЛА В БЮДЖЕТ БОЛЕЕ 150 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
09:50 20.01.2023
Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность брестского ООО по ремонту компьютеров и периферийного оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица компании увеличивали затраты предприятия, занижали налоговую базу налога на прибыль и выплачивали работникам зарплату «в конвертах».
Для этого они организовали регистрацию трех работников общества в качестве индивидуальных предпринимателей, а общество заключало с ними фиктивные договоры на оказание услуг, которые фактически не оказывались.
Поступавшие на счета ИП деньги обналичивались и шли на зарплату «в конвертах» работникам общества и расходы руководства компании.
В результате государству причинен ущерб более чем на 150 тыс. рублей. В отношении директора и главного бухгалтера общества возбуждены уголовные дела.
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