Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области пресечена противоправная деятельность брестского ООО по ремонту компьютеров и периферийного оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, должностные лица компании увеличивали затраты предприятия, занижали налоговую базу налога на прибыль и выплачивали работникам зарплату «в конвертах».

Для этого они организовали регистрацию трех работников общества в качестве индивидуальных предпринимателей, а общество заключало с ними фиктивные договоры на оказание услуг, которые фактически не оказывались.

Поступавшие на счета ИП деньги обналичивались и шли на зарплату «в конвертах» работникам общества и расходы руководства компании.

В результате государству причинен ущерб более чем на 150 тыс. рублей. В отношении директора и главного бухгалтера общества возбуждены уголовные дела.