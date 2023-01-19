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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ ВВЕДЕНО В СТРОЙ ОКОЛО 1,4 ТЫС. МВТ НОВЫХ ГЕНЕРИРУЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ
09:43 20.01.2023
В Беларуси за последние 5 лет введено в строй около 1,4 тыс. МВт новых генерирующих мощностей. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Согласно информации, построено и реконструировано 9,4 тыс. км линий электропередачи, введено порядка 2,2 тыс. МВ·А трансформаторных мощностей. Это позволило существенно укрепить резервы объединенной энергосистемы.
Энергоснабжающими организациями широко применяются технологии автоматизации и цифровизации, что обеспечивает оперативность управления технологическими процессами, повышается надежность электроснабжения.
Проекты по внедрению IT-технологий реализуются в различных сферах отрасли: от создания умных распределительных сетей до предоставления качественно новых услуг потребителям.
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