В Беларуси за последние 5 лет введено в строй около 1,4 тыс. МВт новых генерирующих мощностей. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Согласно информации, построено и реконструировано 9,4 тыс. км линий электропередачи, введено порядка 2,2 тыс. МВ·А трансформаторных мощностей. Это позволило существенно укрепить резервы объединенной энергосистемы.

Энергоснабжающими организациями широко применяются технологии автоматизации и цифровизации, что обеспечивает оперативность управления технологическими процессами, повышается надежность электроснабжения.

Проекты по внедрению IT-технологий реализуются в различных сферах отрасли: от создания умных распределительных сетей до предоставления качественно новых услуг потребителям.