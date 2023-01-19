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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ СОСТАВИЛА 8,7%
09:35 20.01.2023
За январь-ноябрь 2022 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, НКФО, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11%, рентабельность продаж – 8,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 24,1 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 9,7% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2022 г. составила 23,4 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,4 млрд рублей, или 6,2% от общего объема кредиторской задолженности.
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