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ЭКОНОМИКА РБ


НЕДЕЛЯ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ ПРОЙДЕТ В БГУ


17:55 19.01.2023

Неделя белорусской науки стартует 20 января в БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, запланировано более 30 мероприятий, среди которых выставки, конференции, круглые столы и научные семинары. Приурочены они ко Дню белорусской науки, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье января.

Откроет цикл тематических событий участие ученых вуза в выставке «Беларусь интеллектуальная». Здесь будет представлено 11 разработок в секциях «Пространство молодежных инициатив», «Искусственный интеллект. IT-технологии. Робототехника» и «Фармация. Здравоохранение. Медицина».

Особенностью этого года станет активное привлечение к научным мероприятиям школьников. Так исторический факультет в течение января проведет в столичных школах круглые столы «Геноцид. Вспомнить все. Вспомнить каждого». Также под эгидой Недели науки пройдет Школа юного историка. Кроме того, студенты-историки посетят памятные места Минска, организуют мероприятия в рамках проекта «Диалог культур и религий» и дополнят базу данных военнопленных «Масюковщина. Шталаг 352. Биография побега». Сегодня исторический факультет собрал в архивах Беларуси и внес в базу фамилии, имена и отчества 789 узников лагеря.

На факультетах социокультурных коммуникаций и филологическом пройдут около 10 научных конференций, круглых столов и семинаров. Среди них Республиканский научно-практический форум «Проблемы лингвообразования в неязыковом вузе», семинар «Белорусские исследователи китайской литературы», межуниверситетский круглый стол «Методика преподавания медицинской и биологической латыни» и др.

Также в БГУ состоятся выставки научных изданий преподавателей факультетов журналистики, филологического и МГЭИ им. А.Д. Сахарова.

Кроме того, открыт прием заявок на конкурсы грантов для студентов и аспирантов БГУ, «Лучшая студенческая научно-исследовательская лаборатория» и «Лучший руководитель и организатор научно-исследовательской работы студентов и аспирантов».

Завершится Неделя науки участием делегации БГУ в Республиканском собрании научной общественности, которое пройдет 26–27 января на базе БГПУ им. М. Танка. Также в эти дни состоится выставка научно-технических достижений. Там ведущий вуз представит около 10 разработок в области науки, образования, а также проекты учащихся Национального детского технопарка, выполненные под руководством преподавателей БГУ.
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