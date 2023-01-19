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ЭКОНОМИКА РБ
МТЗ УВЕЛИЧИЛ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕХНИКИ BELARUS
17:44 19.01.2023
ОАО «Минский тракторный завод» увеличило гарантийный срок эксплуатации техники BELARUS до трех лет. Об этом сообщает Telegram-канал предприятия.
Согласно информации, это касается всей техники, выпущенной после 1 января 2023 года.
«В связи с нововведением вносим изменения в условия типового договора продажи техники. Буквально на днях его новый вариант будет утвержден. В ближайшее время пересмотрим перечень деталей и узлов, входящих в комплект регламентной замены, внесем поправки в руководство по эксплуатации тракторов», - рассказал заместитель маркетинг-директора ОАО «МТЗ» по сервису – начальник управления сервиса и технической экспертизы Александр Барташевич.
По его словам, с 2024 года гарантийный срок на технику мощностью свыше 300 л. с. увеличится до пяти лет.
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