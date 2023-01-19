Новый свиноводческий комплекс открыли в Пинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

Объект введен в строй вблизи деревни Большие Диковичи. Эти территории в свое время пострадали от аварии на ЧАЭС. Реализация проекта придаст новый импульс их экономическому развитию.

В церемонии открытия комплекса приняли участие министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.

«Проект по строительству свиноводческого комплекса на 24 тысячи голов, реализованный с участием Министерства энергетики, станет достойным вкладом в укрепление продовольственной безопасности региона, - отметил Виктор Каранкевич. - Важно, что это высокотехнологичный комплекс полного цикла – от репродуктора, выращивания молодняка, его откорма до реализации свинины Пинскому мясокомбинату. Таким образом, производитель мясной продукции будет полностью обеспечен сырьем».

Министерство энергетики на системной основе поддерживает реализацию таких проектов - это развитие малых населенных пунктов, новые рабочие места, рост добавленной стоимости, поступление налогов в местный бюджет, добавил министр.