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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ СВИНОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОТКРЫЛИ В ПИНСКОМ РАЙОНЕ
17:25 19.01.2023
Новый свиноводческий комплекс открыли в Пинском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
Объект введен в строй вблизи деревни Большие Диковичи. Эти территории в свое время пострадали от аварии на ЧАЭС. Реализация проекта придаст новый импульс их экономическому развитию.
В церемонии открытия комплекса приняли участие министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко.
«Проект по строительству свиноводческого комплекса на 24 тысячи голов, реализованный с участием Министерства энергетики, станет достойным вкладом в укрепление продовольственной безопасности региона, - отметил Виктор Каранкевич. - Важно, что это высокотехнологичный комплекс полного цикла – от репродуктора, выращивания молодняка, его откорма до реализации свинины Пинскому мясокомбинату. Таким образом, производитель мясной продукции будет полностью обеспечен сырьем».
Министерство энергетики на системной основе поддерживает реализацию таких проектов - это развитие малых населенных пунктов, новые рабочие места, рост добавленной стоимости, поступление налогов в местный бюджет, добавил министр.
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