Сферу станкостроения в Беларуси необходимо развивать более ускоренными темпами. Такую задачу поставил заместитель премьер-министра страны Петр Пархомчик по время рабочего совещания, состоявшегося на базе ОАО «МЗАЛ им. П.М.Машерова».

Петр Пархомчик, характеризуя в целом итоги работы промышленности в минувшем году, дал высокую оценку отрасли.

«В целом промышленность справилась с вызовами и дискриминационными мерами, применяемыми недружественными странами. Результаты впечатляют. Начиная с августа прошлого года предприятия промышленности начали прирастать, системно добавляли ежемесячно 0,2-0,3 процентных пункта. Лучше всех сработал Минпром», – констатировал вице-премьер.

Вместе с тем вице-премьер назвал недостаточными планы по развитию предприятий станкостроительной отрасли, отметив большой незадействованный потенциал.

Как сообщает пресс-служба Минпрома, на совещании определены векторы деятельности предприятий, предусматривается курс на более стремительное их развитие для обеспечения технологической независимости.

Руководителям предприятий даны поручения повысить инвестиционную и инновационную активность с целью доведения уровня производства до мировых стандартов, а также значительного увеличения объемов выпуска продукции для обеспечения в полом объеме потребностей рынка Союзного государства.

Поручено разработать инвестиционные программы, реализация которых позволит предприятиям осуществить техническую модернизацию, обеспечить высокий уровень производительности труда и значительно повысить экономическую эффективность деятельности.

Участие в совещании приняли министр промышленности Александр Рогожник и его заместитель Александр Ефимов. Были также приглашены и заслушаны с отчетами руководители предприятий станкостроительного комплекса – ОАО «Институт БЕЛОРГСТАНКИНПРОМ», ОАО «ВИСТАН», ОАО «Гомельский завод станков и узлов», ОАО «Станкозавод «Красный борец», ОАО «СтанкоГомель», ОАО «МЗОР», ОАО «Станкостроительный завод им.Кирова».