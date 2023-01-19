ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В 2022 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 12,2%


16:41 19.01.2023

В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,2%, с декабрем 2021 г. – 112,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,7% и 114,7% соответственно, промежуточные товары – 99% и 110,1%, потребительские товары – 99,2% и 115,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,3%, с декабрем 2021 г. – 127,1%, в том числе в растениеводстве – 100,9% и 120,7%, животноводстве – 98,8% и 129% соответственно.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2023
валюта курс
EUR 2.8671
USD 2.6386
RUB 3.8340
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8533 +0.004
USD 2.6401 +0.0015
RUB 3.8361 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8160 2.8340
USD 2.6350 2.6450
RUB 2.8000 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0750
EUR/RUB 73.5000 99.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте