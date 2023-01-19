В Могилевской области индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,2%, с декабрем 2021 г. – 112,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,7% и 114,7% соответственно, промежуточные товары – 99% и 110,1%, потребительские товары – 99,2% и 115,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,3%, с декабрем 2021 г. – 127,1%, в том числе в растениеводстве – 100,9% и 120,7%, животноводстве – 98,8% и 129% соответственно.