В 2022 году санаторно-курортными и оздоровительными организациями Гомельской области реализовано 104 тыс. 190 путевок, или 107,7% к 2021 году (96756 путевок), из них иностранным гражданам – 19 тыс. 920 путевок, что составило 157,3% к 2021 году (12663 иностранцев).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, от реализации путевок санаторно-курортными и оздоровительными организациями получена выручка в размере 83,96 млн. рублей, или 121,4% к 2021 году (69,17 млн рублей), из нее от экспорта – 15,66 млн рублей, что составило рост в размере 185,3% к 2021 году (8,45 млн рублей). В том числе самостоятельно (без путевок, проданных Республиканскому центру) здравницами области было реализовано путевок физическим и юридическим лицам на сумму 48,98 млн рублей.

Кроме того, здравницами области были реализованы дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость путевки, на сумму 7,74 млн рублей. Экспорт дополнительных платных услуг составил 3,35 млн рублей, из них медицинских – 2,91 млн рублей.

Приоритетным направлением для Гомельской области является обеспечение санаторно-курортным лечением и оздоровлением детей, проживающих или обучающихся в учреждениях образования на загрязненных радионуклидами территориях. Детские реабилитационно-оздоровительные центры Гомельской области приняли на санаторно-курортное лечение и оздоровление 25511 детей.

Кроме путевок в санаторно-курортные организации, ежегодно на летний период для детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, за счет средств республиканского бюджета приобретаются путевки в детские оздоровительные лагеря. В 2022 году по таким путевкам отдохнули 1556 детей в загородных оздоровительных лагерях на сумму 1,11 млн рублей.

Средняя заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций области за 2022 год составила 83,6%.

Следует отметить работу здравниц по сохранению и укреплению материально-технической базы. В 2022 году на эти цели было направлено денежных средств 8,82 млн. рублей, в том числе на создание условий безбарьерной среды для физически-ослабленных лиц более 78 тыс. рублей.