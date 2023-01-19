ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД РЕАЛИЗОВАЛИ БОЛЕЕ 104 ТЫС. ПУТЕВОК


16:10 19.01.2023

В 2022 году санаторно-курортными и оздоровительными организациями Гомельской области реализовано 104 тыс. 190 путевок, или 107,7% к 2021 году (96756 путевок), из них иностранным гражданам – 19 тыс. 920 путевок, что составило 157,3% к 2021 году (12663 иностранцев).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, от реализации путевок санаторно-курортными и оздоровительными организациями получена выручка в размере 83,96 млн. рублей, или 121,4% к 2021 году (69,17 млн рублей), из нее от экспорта – 15,66 млн рублей, что составило рост в размере 185,3% к 2021 году (8,45 млн рублей). В том числе самостоятельно (без путевок, проданных Республиканскому центру) здравницами области было реализовано путевок физическим и юридическим лицам на сумму 48,98 млн рублей.

Кроме того, здравницами области были реализованы дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость путевки, на сумму 7,74 млн рублей. Экспорт дополнительных платных услуг составил 3,35 млн рублей, из них медицинских – 2,91 млн рублей.

Приоритетным направлением для Гомельской области является обеспечение санаторно-курортным лечением и оздоровлением детей, проживающих или обучающихся в учреждениях образования на загрязненных радионуклидами территориях. Детские реабилитационно-оздоровительные центры Гомельской области приняли на санаторно-курортное лечение и оздоровление 25511 детей.

Кроме путевок в санаторно-курортные организации, ежегодно на летний период для детей, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, за счет средств республиканского бюджета приобретаются путевки в детские оздоровительные лагеря. В 2022 году по таким путевкам отдохнули 1556 детей в загородных оздоровительных лагерях на сумму 1,11 млн рублей.

Средняя заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций области за 2022 год составила 83,6%.

Следует отметить работу здравниц по сохранению и укреплению материально-технической базы. В 2022 году на эти цели было направлено денежных средств 8,82 млн. рублей, в том числе на создание условий безбарьерной среды для физически-ослабленных лиц более 78 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2023
валюта курс
EUR 2.8671
USD 2.6386
RUB 3.8340
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.01.2023
валюта курс +/-
EUR 2.8533 +0.004
USD 2.6401 +0.0015
RUB 3.8361 +0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8160 2.8340
USD 2.6350 2.6450
RUB 2.8000 3.8450
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0650 1.0750
EUR/RUB 73.5000 99.0000
USD/RUB 68.5000 92.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте