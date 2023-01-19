За 2022 год город Минск собрал 17 831,9 млн рублей платежей, контролируемых налоговыми органами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС столицы, в структуре доходов консолидированного бюджета 56,9% (10 147,4 млн рублей) составляют доходы республиканского бюджета и 43,1% (7 684,5 млн рублей) – местного.

Значительная часть доходов бюджета (39,4% в общем объеме поступлений) сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость.

Объемы поступлений по подоходному налогу составили 20,1%, по налогу на прибыль – 15,1%, по акцизам – 7,5%, налогу на доходы – 2,6%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 1,9%, налогу на недвижимость – 1,7%, земельному налогу – 1,1%.

На 1 января 2023 года в городе Минске осуществляют деятельность 135,1 тыс. субъектов хозяйствования

В составе хозяйствующих субъектов 60,6 тыс. организаций и 74,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также, плательщиками налогов (сборов) являются 1 026,5 тыс. физических лиц.

В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 79,9%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,3%. На организации государственного сектора приходится 20,1% всех поступлений, на физических лиц – 2,5%, на индивидуальных предпринимателей – 2,1%.