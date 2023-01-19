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ЭКОНОМИКА РБ


СФОРМИРОВАН ПОРТАЛ ИЗДАНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ АГРАРНЫХ НАУК НАН БЕЛАРУСИ


14:39 19.01.2023

Белорусская сельскохозяйственная библиотека сформировала унифицированный информационный ресурс для научных публикаций по аграрной тематике «Портал изданий Отделения аграрных наук Национальной академии наук Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, целью создания портала является объединение всех периодических изданий (журналы и сборники научных трудов) научно-исследовательских учреждений Отделения аграрных наук НАН Беларуси на современной информационной платформе, позволяющей максимально широко представить результаты исследований белорусских ученых-аграриев, создать предпосылки для вхождения белорусских журналов в международные системы научного цитирования и внедрить в работу редакций журналов электронную систему работы с поступающими текстами.

В настоящее время на портале, созданном в сотрудничестве с научно-практическими центрами, институтами Отделения аграрных наук НАН Беларуси и издательством «Белорусская наука», представлено 21 периодическое издание.

Портал состоит из двух элементов: непосредственно самого портала, дающего унифицированную информацию о новых, самых цитируемых и просматриваемых статьях аграрной тематики, и обладающего единой поисковой строкой по всем материалам, размещенным на портале, а также отдельных сайтов научных журналов, полностью соответствующих современным научным издательским практикам и требованиям международных научных баз данных, в том числе Scopus и Web of Science.
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