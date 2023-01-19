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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОДТОВАРЫ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 13,3%
14:16 19.01.2023
В Могилевской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 100,9%, с декабрем 2021 г. – 113,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за январь-декабрь 2022 года цены на продтовары выросли по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 15,8%.
Непродовольственные товары в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем подешевели на 0,6%, с декабрем 2021 г. – подорожали на 13,4%. В январе-декабре 2022 года цены на непродовольственные товары увеличились к уровню января-декабря 2021 года на 15,7%.
Цены на услуги в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем увеличились на 0,9%, с декабрем 2021 г. –на 11,6%. За январь-декабрь 2022 года стоимость услуг увеличилась по сравнению с январем-декабрем 2021 года на 10,3%.
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