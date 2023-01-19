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ЭКОНОМИКА РБ


НОВУЮ МОЛОЧНО-ТОВАРНУЮ ФЕРМУ НА 600 ГОЛОВ СТРОЯТ ВБЛИЗИ АГРОГОРОДКА ЧЕМЕРИСЫ БРАГИНСКОГО РАЙОНА


13:57 19.01.2023

Новую молочно-товарную ферму на 600 голов строят вблизи агрогородка Чемерисы Брагинского района. С ходом строительства объекта ознакомился глава Гомельской области Иван Крупко

Как рассказал гендиректор областного УКС Владимир Сеноженский, на комплексе предусмотрены два сарая по 300 голов дойного стада, молочный блок, цех сухостоя, цех раздоя, два телятника и другие необходимые помещения.

"К объекту приступили в прошлом месяце. Готовность на сегодня - порядка 10%. К апрелю закончим монтаж всех железобетонных конструкций", - поделился Владимир Сеноженский. После этого совместно с ОАО "Чемерисский" приступят к дальнейшим работам, часть из которых будет выполнена хозспособом для удешевления стоимости объекта.

Иван Крупко уточнил, все ли решено, чтобы выдержать график строительства.

"На данный момент налажены поставки железобетона. Финансирование есть. Кадрами подрядчик укомплектовался", - сказал Владимир Сеноженский.

Комплекс оснастят доильным, стойловым оборудованием "Гомельагрокомплекта".

Ввод комплекса запланирован на сентябрь.
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