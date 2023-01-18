В БГУ объявлен конкурс грантов для студентов и аспирантов на 2023 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, для участия необходимо предоставить описание проекта, а также заполненную специальную электронную базу данных; заявку; список и ксерокопии научных трудов соискателей гранта и документ, подтверждающий, что тематика проекта входит в план научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ БГУ.

Документы принимаются в отделе научно-исследовательской работы студентов Главного управления науки (ул. Бобруйская, 9, каб. 306) до 27 января. Предоставить работы нужно на бумажных носителях.

Положение о конкурсе грантов, специальный файл Microsoft Access, а также инструкция по пользованию системой Microsoft Access размещены здесь.