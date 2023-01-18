Холдинг «Белресурсы» в 2022 году нарастил экспорт на 25%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, темп роста прибыли от реализации к 2021 году составил 128%, чистая прибыль возросла почти на 80%.

При этом достигнут почти двукратный рост объемов производства продукции.

Наиболее весомый вклад в достигнутые по холдингу результаты внесли ОАО «Белхим», ОАО «Белвторполимер», ОАО «Гомельхимторг», ОАО «Медпласт» и другие предприятия.