|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|19.01.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ХОЛДИНГ «БЕЛРЕСУРСЫ» В 2022 ГОДУ НАРАСТИЛ ЭКСПОРТ НА 25%, ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ – ПОЧТИ НА 80%
12:08 19.01.2023
Холдинг «Белресурсы» в 2022 году нарастил экспорт на 25%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, темп роста прибыли от реализации к 2021 году составил 128%, чистая прибыль возросла почти на 80%.
При этом достигнут почти двукратный рост объемов производства продукции.
Наиболее весомый вклад в достигнутые по холдингу результаты внесли ОАО «Белхим», ОАО «Белвторполимер», ОАО «Гомельхимторг», ОАО «Медпласт» и другие предприятия.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2023
Курсы в банках
на 19.01.2023
Конвертация в банках
на 19.01.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте