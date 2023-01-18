Газоснабжающие организации Беларуси в 2023 году обеспечат комплексный контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.

«В течение года в плановом порядке в многоквартирных домах будут выполняться работы по техобслуживанию вводных и внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования с отключением от газораспределительной системы и их испытанием на герметичность воздухом», - говорится в сообщении

Отмечается, что особое внимание газоснабжающие организации уделят контролю за работой вводных и внутренних газопроводов многоквартирного жилфонда со сроком эксплуатации свыше 20 лет.

Предусмотрено техническое обслуживание порядка 160 тысяч единиц водонагревательного и свыше 400 тысяч единиц отопительного оборудования. На постоянной основе по заявкам потребителей будут выполняться ремонтно-технические работы, включая диагностику газоиспользующего оборудования.

Помимо плановых, будут организованы дополнительные мероприятия совместно с представителями МЧС, организациями ЖКХ и органами Госэнергогазнадзора, в том числе по осмотру технического состояния газоиспользующего оборудования в домовладениях социально уязвимых категорий граждан – одиноких и одиноко проживающих людей, инвентаризации квартир, где установлено газовое оборудование с истекшим сроком службы для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, специалисты продолжат поадресный контроль за состоянием отключенного газоиспользующего оборудования потребителей.