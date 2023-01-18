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ЭКОНОМИКА РБ
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ БЕЛАРУСИ В 2023 ГОДУ УСТАНОВЯТ КОМПЛЕКСНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
11:32 19.01.2023
Газоснабжающие организации Беларуси в 2023 году обеспечат комплексный контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго.
«В течение года в плановом порядке в многоквартирных домах будут выполняться работы по техобслуживанию вводных и внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования с отключением от газораспределительной системы и их испытанием на герметичность воздухом», - говорится в сообщении
Отмечается, что особое внимание газоснабжающие организации уделят контролю за работой вводных и внутренних газопроводов многоквартирного жилфонда со сроком эксплуатации свыше 20 лет.
Предусмотрено техническое обслуживание порядка 160 тысяч единиц водонагревательного и свыше 400 тысяч единиц отопительного оборудования. На постоянной основе по заявкам потребителей будут выполняться ремонтно-технические работы, включая диагностику газоиспользующего оборудования.
Помимо плановых, будут организованы дополнительные мероприятия совместно с представителями МЧС, организациями ЖКХ и органами Госэнергогазнадзора, в том числе по осмотру технического состояния газоиспользующего оборудования в домовладениях социально уязвимых категорий граждан – одиноких и одиноко проживающих людей, инвентаризации квартир, где установлено газовое оборудование с истекшим сроком службы для определения возможности его дальнейшей эксплуатации.
Кроме того, специалисты продолжат поадресный контроль за состоянием отключенного газоиспользующего оборудования потребителей.
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