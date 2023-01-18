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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД ВЫРОСЛИ НА 6,9%
11:13 19.01.2023
Индекс цен производителей промышленной продукции Гродненской области в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,9%, с декабрем 2021 г. – 106,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 99,9% и 109,7% соответственно, промежуточные товары – 99,6% и 113,1%, потребительские товары – 99,9% и 106,9% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре 2022 г. по сравнению с ноябрем 2022 г. составил 99,98%, с декабрем 2021 г. – 124,3%, в том числе в растениеводстве – 100,6% и 118,6% соответственно, животноводстве – 99,8% и 125,9%.
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